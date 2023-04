TVB Stuttgart verlängert Vertrag mit Hanusz

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Vertrag mit Spielmacher Egon Hanusz bis 2025 verlängert.

Das teilten die Schwaben am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte Ungar sei ein Spieler "mit sehr viel Potenzial, der mit seiner Eins-gegen-Eins Stärke eine wichtige Säule in unserem Spiel ist", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. "Wir sind sehr froh, ihn noch mindestens zwei weitere Jahre an uns binden zu können und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg." Hanusz war 2021 vom ungarischen Erstligisten Csurgói KK nach Stuttgart gewechselt.

(dpa)