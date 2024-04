Vorzeitige Trennung: Balingen-Weilstetten stellt Bürkle frei

Bundesliga-Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten hat Handball-Trainer Jens Bürkle freigestellt.

Der Club habe damit auf den "emotionslosen Auftritt" beim 21:25 gegen den Bergischen HC am vergangenen Freitag reagiert, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Bürkles Abschied nach dieser Spielzeit stand seit November ohnehin fest. Vorübergehend übernimmt der bisherige Co-Trainer Tobias Hotz die Verantwortung. Im Sommer setzt der Verein dann bekanntlich auf Matthias Flohr.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir hoffen, dass durch die Mannschaft nochmals ein Ruck geht und sie in den restlichen Spielen bis zum Saisonende zeigt, was in ihr steckt", sagte Geschäftsführer Felix König.

(dpa)