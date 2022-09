Champions League: Bietigheimer Handballerinnen mit Sieg

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben einen beeindruckenden Start in die neue Champions-League-Saison hingelegt.

Das Team von Trainer Markus Gaugisch gewann zum Auftakt der Gruppenphase beim tschechischen Meister DHK Banik Most am Sonntag mit 46:23 (23:12) und feierte damit den 56. Pflichtspiel-Sieg in Serie. Julia Maidhof und Veronika Malá waren mit jeweils sechs Toren die erfolgreichsten Werferinnen der Gäste. "Wir sind zufrieden", sagte Gaugisch. "Die geringe Fehlerquote sowie die konzentrierten Abschlüsse in der Offensive waren der Schlüssel zum Sieg."

(dpa)