Eigengewächs Heinzelmann verlängert bei Balingen-Weilstetten

Bundesliga-Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten hat den Vertrag von Handball-Profi Tobias Heinzelmann verlängert.

Das 24 Jahre alte Eigengewächs stimmte einer Ausdehnung des Kontrakts um eine weitere Spielzeit vorzeitig zu, wie der Club am Dienstag mitteilte. Seit der C-Jugend trägt Heinzelmann das Trikot der "Gallier". "Er ist das beste Beispiel dafür, wie man sich als Spieler über den Nachwuchskader in die Bundesliga kämpfen kann. Seine Einstellung und Professionalität ist das, was ihn auszeichnet", sagte Geschäftsführer Felix König über den Kreisläufer.

(dpa)