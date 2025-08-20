Finanzielle Schieflage: Zehnter Abgang bei Ludwigsburg

Beim krisengeschüttelten und finanziell extrem angeschlagenen Handball-Bundesligisten HB Ludwigsburg lichten sich weiter die Reihen. Mit Jenny Carlson hat nun schon die zehnte Spielerin des Doublegewinners einen neuen Club gefunden. Die Schwedin wechselt nach Norwegen zu Molde Elite.

«Zunächst einmal bin ich dankbar, dass Molde jetzt in der Situation aufgetaucht ist, in der ich in Ludwigsburg war. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu sein und zu helfen, wo ich kann», sagte die 30-Jährige in einer Mitteilung ihres neuen Vereins.

Die HB Ludwigsburg hatte wegen finanzieller Schwierigkeiten kürzlich einen Insolvenzantrag stellen müssen. Daraufhin waren alle Spielerinnen von ihren vertraglichen Verpflichtungen entbunden worden. An einer Teilnahme am Bundesliga-Spielbetrieb «in einem kleineren Rahmen» werde weiter gearbeitet, hieß es in dieser Woche vonseiten des vorläufigen Insolvenzverwalters.