Handball-Star Gensheimer wieder im Training

Uwe Gensheimer will vor seinem Karriereende noch einmal für die Rhein-Neckar Löwen spielen. Nun hat der lange verletzte Handballer einen wichtigen Schritt dafür geschafft.

Nach mehrmonatiger Verletzungspause ist der langjährige Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer bei den Rhein-Neckar Löwen ins Mannschaftstraining eingestiegen. Offen ist aber noch, wann der Weltklasse-Linksaußen wieder für den Bundesligisten auf dem Feld stehen wird. "Ich kann kein Zeitfenster nennen. Wir müssen von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schauen, wie das Knie auf die Belastung reagiert", sagte Trainer Sebastian Hinze am Montag.

Im Sommer 2023 wurde Gensheimer nach einer Kreuzband- und Meniskusverletzung am Knie operiert. Am Ende dieser Saison beendet der 37-Jährige seine Karriere bei den Rhein-Neckar Löwen, für die der gebürtige Mannheimer - von einem dreijährigen Intermezzo bei Paris Saint-Germain abgesehen - seit 2003 spielt. Im Anschluss an seine aktive Laufbahn wird Gensheimer Sportchef bei den Löwen.

(dpa)