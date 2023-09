Löwen ziehen in Gruppenphase der European League ein

Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben die Gruppenphase der European League erreicht.

Der deutsche Pokalsieger gewann am Sonntag das Qualifikations-Rückspiel gegen Vardar Skopje mit 37:33 (17:17). Bereits das Hinspiel vor einer Woche in Nordmazedonien hatten die Nordbadener mit 34:25 für sich entschieden. In der Gruppenphase bekommen es die Löwen nun mit dem Titelanwärter HBC Nantes aus Frankreich, dem schwedischen Meister IFK Kristianstad und dem portugiesischen Spitzenverein Benfica Lissabon zu tun.

Im Rückspiel gegen Skopje waren Jon Lindenchrone, Jannik Kohlbacher und Lion Zacharias mit jeweils sieben Treffern beste Torschützen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die in der ersten Halbzeit einige Schwächen in der Deckung offenbarte. Vor 3014 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome steigerten sich die Löwen aber nach dem Seitenwechsel und gewannen ungefährdet.

(dpa)