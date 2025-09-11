Zugumleitungen und Ersatzverkehr wegen Defekt in Heidelberg

Wegen eines technischen Defekts an einem Stellwerk ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu Umleitungen von Zügen und Ersatzverkehr gekommen. Der technische Defekt war am Vormittag gemeldet worden, wie ein Bahnsprecher sagte. Mittlerweile sei der Schaden behoben. Der Zugverkehr laufe langsam wieder an.

Zuvor war der Verkehr zeitweise unterbrochen gewesen. Regionalzüge stoppten vorzeitig. Passagiere mussten auf einen Ersatzverkehr umsteigen. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.