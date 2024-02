Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein 53-jähriger Mann hat sich in Hayingen im Kreis Reutlingen beim Fällen eines Baums schwer verletzt.

Der Mann kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte am Samstag eine 10 Meter hohe Esche fällen wollen, die bei der Arbeit gegen den Mann schleuderte. Trotz Schutzkleidung wurde er dadurch schwer verletzt.

(dpa)