Autofahrer erfasst Jogger und verletzt ihn tödlich

Ein 85 Jahre alter Jogger ist am Dienstagabend bei Heidelberg von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Senior wurde durch die Kollision so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Jogger wollte den Angaben zufolge gerade die Fahrbahn überqueren, als der 33 Jahre alte Autofahrer den Mann mit seinem Wagen erfasste. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er wurde für eine Blutentnahme zu einer Dienststelle gebracht und musste seinen Führerschein abgeben. Für die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

(dpa)