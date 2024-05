Fußgänger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Heidelberg beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der 40-jährige Autofahrer soll noch versucht haben, dem 19-Jährigen auszuweichen, wie es in einer Mitteilung der Polizei am Samstag heißt. Er habe einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der junge Mann ist nach ersten Erkenntnissen der Beamten am Freitag unvermittelt auf die Straße getreten und hat dabei das heranfahrende Auto übersehen. Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

(dpa)