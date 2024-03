Mann fährt betrunken durch Altstadt und erfasst Passanten

Nach einer mutmaßlichen nächtlichen Trunkenheitsfahrt durch die Heidelberger Altstadt mit Verletzten ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen.

Eine Haftrichterin habe den Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen Fluchtgefahr in Vollzug gesetzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Ihren Angaben nach soll der Mann in der Nacht auf Sonntag alkoholisiert und zu schnell durch Altstadt und Fußgängerzone in Heidelberg gefahren sein. Einige Passanten seien dadurch gefährdet worden, hieß es. Mehrere konnten zur Seite springen, zwei wurden vom Auto erfasst und verletzten sich leicht am Bein sowie an der Hand. Danach soll der Beschuldigte auf die Autobahn 5 gefahren und dort in Schlangenlinien und teils mit 180 Stundenkilometern statt der erlaubten 80 unterwegs gewesen sein. Streifenpolizisten brachten ihn zum Anhalten und nahmen ihn vorläufig fest. Eine Blutprobe ergab 1,22 Promille.

(dpa)