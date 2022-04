Heidelberg

28.04.2022

Schuldenerlass für Sex: Feuertod von Gläubiger geplant?

Blick auf das Landgericht in Köln.

Eine Frau gerät in finanzielle Abhängigkeit zu einem Mann. Der will die Lage seiner Beschäftigten ausnutzen. Darauf entschließt sie sich zum Äußersten. So stellt sich zumindest für die Staatsanwaltschaft der Fall einer 43-Jährigen vor dem Landgericht Heidelberg dar.