Verdacht des versuchten Totschlags: 22-Jähriger in U-Haft

Gegen einen 22 Jahre alten Mann ist Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erhoben worden.

Der 22-Jährige war am Dienstag auf einem Anwesen in Heidelberg in einen Streit mit einem 68-jährigen Mann geraten und hatte diesen mit einem Werkzeug am Hals verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, soll der Tatverdächtige das Werkzeug zuvor in einer nahegelegenen Gartenhütte zurechtgelegt haben.

Der 22-Jährige wurde am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Für Fragen wie etwa zur Art des Werkzeugs, in welcher Beziehung die Männer zueinanderstanden und wie schwer der 68-Jährige verletzt wurde, waren Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch zunächst nicht mehr zu erreichen.

(dpa)