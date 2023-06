Von Straßenbahn mitgeschleift: 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Heidelberg von einer Straßenbahn mitgeschleift und schwer verletzt worden.

Er kam mit Verletzungen am Kopf und an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 16-Jährige fuhr am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen zunächst über eine rote Ampel. Als er dann in den Bereich der Straßenbahngleise kam, übersah er eine heranfahrende Straßenbahn. Diese erfasste dann den Jugendlichen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

(dpa)