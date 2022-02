Heidelberger Zoo nach Ende der Vogelgrippe startklar

Mehr als einen Monat nach dem Ausbruch der Vogelgrippe ist im Heidelberger Zoo wieder Normalität eingekehrt: Besucher können die Vögel wieder in ihren üblichen Käfigen und Lebensräumen sehen.

Die wegen Ansteckungsgefahr vorübergehend gesperrten Bereiche werden zum Start der Hauptsaison am 1. März wieder geöffnet, wie der Tiergarten am Montag mitteilte. Die Vögel kehren aus ihren Häusern oder mit Folien abgedeckten Volieren wieder in ihre gewohnte Umgebung zurück.

Nach dem Tod einer Rothalsgans an der Vogelgrippe Anfang Januar wurden Erreger auch bei anderen Vögeln gefunden, die mit dem gestorbenen Tier auf einem See im Zoo gelebt hatten. Daraufhin schloss der Zoo ab Mitte Januar für acht Tage ganz. Die Vögel in wurden in ihre Häuser oder Volieren gebracht, so dass Kontakt zu Wildvögeln vermieden wurde. Der Heidelberger Zoo zeigt 400 Vögel von 80 Arten, darunter seltene Socorro-Tauben und Hornvögel.

