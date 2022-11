Heidenheim an der Brenz

Bus bleibt an Schild von Fast-Food-Kette hängen

Feuerwehrleute an und auf einem Bus, der unter einem Schild der Burgerkette McDonald's steckt.

Ein Bus ist in Heidenheim an der Brenz an einem großen Schild im Bereich des Drive-ins einer Fast-Food-Kette hängengeblieben.

Die 51-jährige Busfahrerin wollte vermutlich wenden, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der Schaden liege bei 14.000 Euro. Bei dem Vorfall am Donnerstag habe es keine Verletzten gegeben. Mehrere Medien berichteten zuvor. (dpa)

