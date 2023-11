Junge Männer mit Messern angegriffen: Tatverdächtige in Haft

Vier junge Männer sind in Heidenheim an der Brenz mit Messern angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 26 Jahren wurden nach dem Vorfall festgenommen und einem Richter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Sie kamen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Haft. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Tatverdächtige am Sonntagabend mit Messern und Pfefferspray bewaffnet zunächst eine Zimmertür in einer Gemeinschaftsunterkunft aufgebrochen und die Männer im Raum angegriffen haben. Ein 18-Jähriger erlitt eine lebensbedrohliche Stichverletzung, ist den Angaben zufolge jedoch nicht mehr in einem kritischen Zustand. Ein 15-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, zwei 19 und 22 Jahre alte Männer wurden leicht verletzt.

(dpa)