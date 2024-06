Millionenschaden bei Brand in Holzbfirma: Suche nach Ursache

Kilometerweit ist das Feuer in einem Holzbetrieb am frühen Sonntag auf der Ostalb zu sehen. Ein enormer Wert geht in Flammen auf.

Nach dem Brand mit höherem Millionenschaden in einem Holzbetrieb auf der Ostalb suchen Experten in den Trümmern der Lagerhalle nach dem Grund für das Feuer. "Das Gebäude in Gerstetten ist beschlagnahmt worden, nun suchen dort Brandermittler nach der Ursache", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Schaden wird auch weiterhin auf rund 4,8 Millionen Euro geschätzt.

Das Feuer war laut Polizei am Sonntagmorgen in der Halle ausgebrochen und von dort auf weitere Firmengebäude übergegangen, wie die Polizei mitteilte. Ein Bürogebäude und eine alte Fabrikhalle brannten komplett nieder. Zwei weitere Lagerhallen wurden so stark von den Flammen beschädigt, dass sie schließlich einstürzten. Verletzt wurde aber niemand.

(dpa)