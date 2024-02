Zu schwer: Lastwagenfahrer muss 730 Kilogramm entladen

Ein Lastwagen-Fahrer hat am Mittwoch Kisten mit einem Gesamtgewicht von 730 Kilogramm an einem Autohof abladen müssen.

Das Fahrzeug fiel der Polizei auf der Autobahn A7 in Richtung Giengen an der Brenz wegen des Federungsverhaltens auf. Die Beamten kontrollierten den 21-jährigen Fahrer an dem Autohof an der Anschlussstelle Giengen. Beim Wiegen kamen 4230 Kilogramm heraus - 730 Kilo zu viel.

Vor der Weiterfahrt musste der Fahrer ein Bußgeld von 120 Euro zahlen. Gegen das verantwortliche Unternehmen wurde ein Verfahren eingeleitet. Dieses habe mit einer Strafe im oberen dreistelligen Bereich zu rechnen, ließ die Polizei wissen.

