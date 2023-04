Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Unfall auf der A7

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 7 gestorben und fünf weitere verletzt worden.

Ein Laster war in der Nacht zum Freitag nahe Heidenheim an der Brenz mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache hierfür blieb zunächst unklar. Der Wagen wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn geschleudert.

Der Fahrer eines nachkommenden Autos habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und fuhr ebenfalls in den anderen Wagen. Die beiden Insassen des ersten Autos erlitten tödliche Verletzungen. Sie starben noch vor Ort. Die fünf Menschen im zweiten Wagen kamen ins Krankenhaus, vier von ihnen schwer verletzt. Der Lasterfahrer wurde nicht verletzt. Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unbekannt. Die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Ulm waren bis in den späten Morgen für mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)