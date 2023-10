Kaufhaus von eigenen Sicherheitsmitarbeitern bestohlen

Zwei Sicherheitsmitarbeiter sollen in einem Kaufhaus in Heilbronn Waren im Wert von etwa 24.000 Euro gestohlen haben.

Die Männer im Alter 43 und 47 Jahren seien auf frischer Tat ertappt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft; ihnen wird gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen.

Die Männer einer Sicherheitsfirma waren dafür verantwortlich, das Kaufhaus nach Ladenschluss abzuschließen. Nach einem Verdacht observierte die Polizei die mutmaßlichen Diebe.

Die Beamten beobachteten, wie die Tatverdächtigen am Dienstag Waren aus dem Kaufhaus in Höhe von 5000 Euro zu einem Auto trugen. Gerade als sie losfahren wollten, wurden sie den Angaben zufolge von der Polizei gestellt und festgenommen. Zu Hause fand man bei den Männern weiteres mutmaßliches Diebesgut in Höhe von knapp 19.000 Euro.

(dpa)