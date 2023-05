Mann tot im Neckar bei Offenau gefunden

Rettungskräfte haben einen toten Mann aus dem Neckar bei Offenau (Landkreis Heilbronn) geborgen.

Eine Zeugin hatte am Montagabend ein herrenloses Kanu gemeldet, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte bargen das Kanu. "Als die Retter das Boot umdrehten, fanden sie den darunter liegenden Eigentümer leblos im Wasser", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Notarzt versuchte demnach vergeblich, den Mann zu reanimieren. Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Polizei sprach zunächst von einem "tragischen Bootsunfall".

(dpa)