Masseur wegen sexueller Übergriffe an Frauen in U-Haft

Wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs sitzt ein 61 Jahre alter Masseur in Untersuchungshaft.

Er soll Behandlungsverhältnisse ausgenutzt haben, in dem er mehrere Kundinnen im Zuge einer Massage im Brust- und Intimbereich angefasst habe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Heilbronn mitteilten. Es seien Geschäftsräume im nördlichen Landkreis und der Stadt Heilbronn durchsucht worden. Der Mann betreibe mehrere Massagepraxen. Es sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

(dpa)