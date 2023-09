Senior erliegt seinen Verletzungen nach Wohnheimbrand

Knapp zwei Wochen nach dem Brand in einem Heilbronner Seniorenheim ist ein weiterer Mann seinen Verletzungen erlegen.

Der 93-Jährige sei am Freitag gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Brandursache sei weiter unklar, sagte eine Sprecherin. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

In dem Seniorenwohnheim war Mitte September ein Feuer ausgebrochen. Ein 75-Jähriger war noch am Abend des Brandes nach seiner Rettung durch die Feuerwehr seinen Rauch- und Brandverletzungen erlegen.

(dpa)