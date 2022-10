Tod nach Schlägerei - Mann in Untersuchungshaft

Wegen Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ist ein 42 Jahre alter Mann in Heilbronn in Untersuchungshaft gekommen.

Er soll Mitte Mai in eine Schlägerei mit einem 45-Jährigen verwickelt gewesen sein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Dabei sei sein Kontrahent schwer am Kopf verletzt worden. Im September verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des Verletzten, so dass er schließlich starb. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war unklar.

(dpa)