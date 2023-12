Drei Tote nach Verkehrsunfall im Rhein-Neckar-Kreis

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Rhein-Neckar-Kreis sind am Freitagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens zwei der Personen seien noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Drei Autos seien an dem Unfall auf der Bundesstraße 292 auf Höhe Helmstadt-Bargen beteiligt gewesen. Der genaue Hergang werde noch geklärt. Am Abend war die Bundesstraße wegen Reinigungsarbeiten noch gesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

(dpa)