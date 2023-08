Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze in Baden-Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Baden-Württemberg eine Hitzewarnung herausgegeben.

Im Westen warnte der DWD unter anderem in den Regionen um Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn und Stuttgart vor extremer Hitze. Am heißesten sei es zwischen 14 und 17 Uhr, sagte ein Meteorologe des DWD. Man sollte es möglichst vermeiden, in der prallen Sonne zu stehen und an Sonnencreme sowie an eine Kopfbedeckung denken.

Auch am Dienstag wird erneut viel Sonne erwartet. Die Temperaturen liegen dabei zwischen sommerlichen 29 und 34 Grad. Am Mittwoch kann es im Bergland zu Schauern und Gewittern kommen. Dennoch werden Höchstwerte von 34 Grad vorausgesagt. Ab dem Donnerstag wird es regnerischer: Vielerorts werden Schauer und unwetterartige Gewitter bei Temperaturen zwischen 27 und 33 erwartet.

(dpa)