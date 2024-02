427 Männer und Frauen auf Professur berufen

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 427 neue Professorinnen und Professoren an die Hochschulen berufen worden.

Dies teilte das Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Mit 43 Prozent wurde fast jede zweite Professur von einer Frau besetzt. Dieser Wert steigt seit 2016 (28 Prozent) unter den Neuberufenen an, im Jahr 2022 betrug er 39 Prozent und ist im Jahr 2023 weiter auf den neuen Höchststand gestiegen. Das Land sei bei Berufungen von Professorinnen auf einem guten Weg. Man werde auch weiterhin aktiv bleiben in der Förderung von Wissenschaftlerinnen, unter anderem durch die deutliche Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten in den letzten Jahren.

(dpa)