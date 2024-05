Hochwasser

17:23 Uhr

Baden-Württemberg schickt Hilfskräfte ins Saarland

Schnelle Hilfe in Hochwasserlagen ist dringend notwendig. Baden-Württemberg hilft dem Saarland in der Not.

Baden-Württemberg hat sechs Hochwasserzüge in die von den enormen Regenmengen betroffenen Regionen Saarlands entsendet. Laut Innenminister Thomas Strobl ( CDU) seien neben den Hochwasserzügen mit jeweils fünf Fahrzeugen auch 18 Einsatzkräfte am Samstagmorgen angekommen und alle im Einsatz. "Sie werden dabei helfen, den Schaden zu begrenzen und die lokalen Rettungskräfte bestmöglich zu unterstützen." Seit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sei die Länderzusammenarbeit nochmals optimiert und ausgebaut worden, sagte Strobl. So könne im Ernstfall noch schneller und zielgerichteter reagiert werden. Die Hochwasserzüge kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der Stadt Mannheim, dem Landkreis Karlsruhe, dem Enzkreis, dem Landkreis Ludwigsburg und dem Landkreis Göppingen. Baden-Württemberg hatte immer wieder länderübergreifend Hilfe geleistet. Zuletzt auch bei der Hochwasserlage in Niedersachsen. (dpa)

