Damen und Herren des Mannheimer HC sind Hallenhockey-Meister

Die Damen und Herren des Mannheimer HC sind deutsche Meister im Hallenhockey.

Die Damen bezwangen im Endspiel in Frankfurt am Sonntag den favorisierten Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 3:2 im Penaltyschießen und machten damit nach dem Feldtitel im Sommer das Double perfekt. "Das ist einfach nur surreal und die dritte Kirsche auf der Sahne mit Eis", sagte MHC-Trainer Nicklas Benecke. Den entscheidenden Treffer besorgte Nadine Kanler als sechste Schützin. In der regulären Spielzeit hatte Charlotte Hendrix (60. Minute) mit der Schlussstrafecke noch den 3:3-Ausgleich erzielt.

Im Anschluss gewannen die MHC-Herren ihr Finale gegen den Stadtrivalen TSV Mannheim Hockey ebenfalls im Penaltyschießen mit 2:0 und sicherten sich den dritten Hallentitel der Clubgeschichte. Marius Leser verwandelte den entscheidenden Versuch. "Das ist unfassbar, vor der Saison hätten wir nie damit gerechnet", sagte MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer, der mit dem ersten Penalty traf. Beim 5:5 (2:2) nach 60 Minuten hatte Nicolas Proske (52./57.) mit seinem Strafecken-Doppelschlag noch für den späten Ausgleich des TSVMH gesorgt.

(dpa)