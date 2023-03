351 Tafeln Schokolade aus Supermarkt gestohlen

Zwei bislang Unbekannte haben in einem Supermarkt im Hohenlohekreis 351 Tafeln Schokolade gestohlen.

Einer der Diebe fuhr mit dem Einkaufswagen hinaus, während der andere einige Artikel bezahlte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Männer die Schiebetüren passierten hätten, löste der Diebstahlsensor aus, wodurch der Wagen blockiert wurde.

Einer der beiden Männer, der die Schokolade in einer Tüte hatte, sei aus der Filiale in Neuenstein gerannt. Sein Komplize sei ihm gefolgt. Ein Verkäufer nahm den Angaben zufolge die Verfolgung auf und sah wie die Diebe, die Tasche samt Schokolade bei einer Tankstelle wegwarfen. Die Tat geschah am Freitag, von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.

(dpa)