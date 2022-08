Ehepaar gibt Trickbetrügern mindestens 100.000 Euro

Trickbetrüger haben ein Ehepaar in Künzelsau (Hohenlohekreis) mindestens um 100.000 Euro betrogen.

Bei dem Paar meldeten sich angebliche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft München und erklärten, dass die Tochter in einen Verkehrsunfall mit einem Toten verwickelt gewesen sei, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Zur Abwendung einer Haftstrafe für die Tochter sei eine Kaution in sechsstelliger Höhe notwendig, behaupteten die Anrufer. Die genaue Höhe der Geldsumme nannte ein Polizeisprecher auf Anfrage nicht. Unter dem Eindruck des Schockanrufs wurde das Geld dann in Stuttgart an einen Unbekannten übergeben.

(dpa)