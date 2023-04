Fahrerflucht nach Unfall: Senior schwer verletzt

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen im Hohenlohekreis schwer verletzt worden - der bislang unbekannte Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fuhr der 76-Jährige von Ernsbach in Richtung Forchtenberg, als er von dem anderen Auto mit Heilbronner Kennzeichen wahrscheinlich überholt wurde. Dabei touchierte das Fahrzeug am Samstagnachmittag den Wagen des Seniors, so dass dieser auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Mann konnte noch gegenlenken, prallte aber mit seinem Auto gegen eine Schutzplanke, ein Verkehrszeichen und mehrere Sträucher und Bäume. Der Unfallverursacher wendete laut Polizei sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Ernsbach davon. Der 76-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

(dpa)