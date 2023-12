Frau bei Glätteunfall mit Bus tödlich verletzt

Beim Zusammenprall eines Linienbusses mit einem Auto auf glatter Fahrbahn nordöstlich von Heilbronn ist eine Frau tödlich verletzt worden.

Der Bus war bei Zweiflingen vermutlich wegen der Glätte in den Gegenverkehr gekommen und dort mit dem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Aufprall wurde das Auto gedreht. Es landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde herausgeschleudert und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Busfahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt. Im Bus befanden sich den Angaben nach keine weiteren Menschen. Bei dem Unfall am Montagnachmittag entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

(dpa)