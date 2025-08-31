Icon Menü
Hubschrauber im Einsatz: Fallschirmspringer verletzt – auch Reserveschirm hakt

Hubschrauber im Einsatz

Fallschirmspringer verletzt – auch Reserveschirm hakt

Ein versierter Fallschirmspringer hat Probleme: Erst öffnet sich sein Hauptfallschirm nicht, dann hakt auch der zweite Schirm.
Von dpa
    Der geübte Fallschirmspringer erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild)
    Der geübte Fallschirmspringer erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Tragischer Unfall in der Luft: Ein Fallschirmspringer ist am Flugplatz Illertissen im Landkreis Neu-Ulm wegen Problemen an den Schirmen schwer verletzt worden. Als sich am Samstag sein Hauptfallschirm nicht öffnen ließ, versuchte der laut den Ermittlern sehr versierte Springer, seinen Reservefallschirm zu öffnen. Doch auch dieser funktionierte zunächst nicht richtig, wie die Polizei mitteilte.

    Erst kurz vor dem Boden öffnete er sich dann doch, was dem Sportler letztlich vermutlich das Leben rettete, wie es weiter hieß. Hinweise auf Fremdverschulden lagen den Angaben zufolge nicht vor. Ein Rettungshubschrauber flog den 38-Jährigen ins Krankenhaus.

