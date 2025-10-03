Icon Menü
Hubschrauber im Einsatz: Gasaustritt auf Dorffest - Acht Verletzte

Hubschrauber im Einsatz

Gasaustritt auf Dorffest - Acht Verletzte

Eigentlich wollte der Ort Haslach nur sein 1250-jähriges Bestehen feiern. Doch ein Gasaustritt mit Verletzten trübt die gute Stimmung.
Von dpa
    Das Backhaus wurde nach dem Vorfall belüftet. (Symbolbild)
    Das Backhaus wurde nach dem Vorfall belüftet. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Auf dem Dorffest im Herrenberger Stadtteil Haslach (Landkreis Böblingen) sind bei einem Gasaustritt acht Menschen verletzt worden. Einer davon wurde per Rettungshubschrauber abtransportiert, sagte ein Polizeisprecher. Das Kohlenstoffmonoxid sei ersten Erkenntnissen zufolge am Mittag in einem Backhaus ausgetreten. Insgesamt vier Verletzte kamen ins Krankenhaus, die übrigen konnten vor Ort behandelt werden. Das Dorffest wurde nach kurzer Unterbrechung wieder fortgesetzt.

