Hubschrauber im Einsatz: Stichflamme durch Spiritus - zwei 16-Jährige verletzt

Hubschrauber im Einsatz

Stichflamme durch Spiritus - zwei 16-Jährige verletzt

Im Ostalbkreis endet ein gemütlicher Abend mit der Landung eines Rettungshubschraubers. Zwei Jugendliche sind verletzt und brauchen Hilfe.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die beiden Jugendlichen mussten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die beiden Jugendlichen mussten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Durch eine mutmaßlich selbst erzeugte Stichflamme sind zwei 16-Jährige in Mögglingen (Ostalbkreis) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Die beiden Jugendlichen hätten ersten Erkenntnissen zufolge in einer Grillschale ein Feuer gezündet, teilte die Polizei mit. Dabei soll einer der beiden Spiritus in das Feuer gespritzt haben. Dadurch sei eine Stichflamme entstanden.

    Der schwer verletzte 16-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der andere Jugendliche kam ebenfalls ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer seine Verletzungen sind, war bislang unklar.

