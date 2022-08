Habana siegt beim Zukunftsrennen in imponierender Manier

Die zwei Jahre alte Stute Habana hat mit einer imponierenden Leistung das 149.

Zukunftsrennen in Iffezheim gewonnen. Die von Eduardo Pedroza gerittene Stute aus dem Stall von Andreas Wöhler deklassierte am Mittwoch in dem mit 55.000 Euro dotierten Rennen die Gegner. Das Duo verwies nach 1400 Metern See Paris und Michael Cadeddu auf Rang zwei, Dritte wurde Alexis Pouchin mit ihrer französischen Stute Ghrainne.

Das renommierte Gestüt Fährhof in Spexard ist Züchter und Besitzer der Siegerin, die bei zwei Starts zweimal überlegen gewann. Sie soll nun in einem der wichtigsten europäischen Nachwuchsrennen in Paris starten. "Solche Pferde hat man nicht oft", sagte Trainer Wöhler über Habana. "Als ich sie gesehen habe, war es Liebe auf den ersten Blick."



(dpa)