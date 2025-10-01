Polizei durchsucht mehrere Gebäude in Albstadt

Ein Großaufgebot der Polizei hat in Albstadt (Zollernalbkreis) mehrere Gebäude durchsucht. Die Durchsuchungen am Vormittag hätten im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen sogenannter Allgemeinkriminalität stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. «Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.»

Einem Bericht des SWR zufolge fand eine Durchsuchung in einem Studentenwohnheim statt. Dazu machte der Sprecher der Polizei keine Angaben. Zudem hätten am Vormittag weitere Durchsuchungen im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen stattgefunden.