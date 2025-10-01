Icon Menü
Im Rahmen von Ermittlungen: Polizei durchsucht mehrere Gebäude in Albstadt

Im Rahmen von Ermittlungen

Polizei durchsucht mehrere Gebäude in Albstadt

Razzia am Morgen: In Albstadt durchsucht die Polizei mehrere Gebäude. Zu den Hintergründen halten sich die Ermittler bedeckt.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein Großaufgebot der Polizei hat in Albstadt (Zollernalbkreis) mehrere Gebäude durchsucht. Die Durchsuchungen am Vormittag hätten im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen sogenannter Allgemeinkriminalität stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. «Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.»

    Einem Bericht des SWR zufolge fand eine Durchsuchung in einem Studentenwohnheim statt. Dazu machte der Sprecher der Polizei keine Angaben. Zudem hätten am Vormittag weitere Durchsuchungen im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen stattgefunden.

