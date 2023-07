Unbekannte entrollen Banner mit rassistischer Parole

Drei unbekannte Männer sind auf das Dach eines Freibads im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim geklettert und haben dort ein Transparent mit einer rassistischen Parole entrollt.

Darauf sei der Schriftzug "Remigration für sichere Freibäder" zu lesen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Stuttgart. Im Inselbad hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach sexuelle Übergriffe auf Mädchen und junge Frauen gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, skandierten die vermummten Männer bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag zudem rechte Parolen, zündeten sogenannte Rauchtöpfe an und warfen Flugblätter vom Dach. Danach flüchteten die schwarz gekleideten Männer mit einem Auto. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Die Ermittlungen hat inzwischen der Staatsschutz übernommen.

Ein Polizeisprecher sagte, man vermute hinter der Aktion in dem Freibad die Gruppe Wackre Schwaben, da diese Fotos der Aktion in den sozialen Medien geteilt habe. Die Gruppe habe einen rechtsextremen Hintergrund und werde als Ableger der sogenannten Identitären Bewegung behandelt.

(dpa)