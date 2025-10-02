Icon Menü
In Gleisbereich unterwegs: Betrunkener will Polizistin in Finger beißen

In Gleisbereich unterwegs

Betrunkener will Polizistin in Finger beißen

Mit 2,4 Promille im Gleis: Ein Mann löst eine Notbremsung eines Zuges und einen Polizeieinsatz mit ungewöhnlichem Ausgang aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Betrunkener soll Widerstand gegen Bundespolizisten geleistet haben. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Ein Betrunkener hat sich in Esslingen erst unbefugt im Gleisbereich aufgehalten und wollte anschließend laut Bundespolizei einer Beamtin in den Finger beißen. Der 35-Jährige war am Mittwoch von Gleisarbeitern entdeckt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Diese gaben einem herannahenden Zugfahrer ein Warnsignal, so dass der Fahrer eine Notbremsung einleiten konnte.

    Anschließend brachten die Gleisarbeiter den Mann aus dem Schienenbereich und zu den Bundespolizisten. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,4 Promille. Auf dem Bundespolizeirevier in Stuttgart leistete der Mann anschließend körperlichen Widerstand, wobei es auch zu dem versuchten Fingerbiss kam, wie es hieß.

