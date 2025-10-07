Pedal verwechselt? Vier Leichtverletzte bei Busunfall

Ein Linienbus ist in Fellbach in ein Wartehäuschen an einer Bushaltestelle gefahren, weil der Fahrer das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben soll. Bei dem Unfall im Rems-Murr-Kreis wurden vier Menschen leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. «Es gibt keine Hinweise, dass der Bus absichtlich zu schnell in die Haltestelle gesteuert wurde», sagte ein Sprecher.

Zum Zeitpunkt des Unfalls seien nur wenige Menschen im Bus gewesen. Neben dem Fahrer wurden laut Polizei zwei Passagiere und eine Frau an der Bushaltestelle leicht verletzt. Der Bus musste abgeschleppt werden.