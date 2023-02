Stadt und SC Freiburg verlängern Mietvertrag für Stadion

Der Sport-Club Freiburg und die Stadt Freiburg stehen auch weiterhin in einem Mietverhältnis wegen des Dreisamstadions.

Der Gemeinderat stimmte einer Verlängerung zu, wie die Verwaltung nach der Sitzung am Dienstagabend mitteilte. Jedoch wurde der Vertrag anders als geplant nur um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2024 ausgedehnt. Die Miete wird auf 175.000 Euro festgesetzt. Die Bundesliga-Mannschaft des SC trägt ihre Spiele inzwischen in der modernen Arena in der Achim-Stocker-Straße aus. Die Frauen-Mannschaft, die Drittliga-Männer und die Jugend spielen aber weiterhin im alten Stadion.

Stadt und Verein arbeiten zudem an einer Lösung, für eine optimierte Flächennutzung. In der Sitzung betonten die Gemeinderäte den Bedarf einer Lösung für Plätze und Räume für die angrenzenden Breitensportvereine.

(dpa)