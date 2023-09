Bankräuber bedroht Mitarbeiterin und erbeutet Geld

Eine Mitarbeiterin ist bei einem Banküberfall im Landkreis Ludwigsburg von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer bedroht worden.

Der Räuber verlangte Bargeld, woraufhin ihm die Frau einen Betrag in fünfstelliger Höhe übergab, wie die Polizei mitteilte. Der Mann steckte das Geld in einen Rucksack und flüchtete zu Fuß aus der Bankfiliale in Ingersheim. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall am Dienstagmittag körperlich unverletzt.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Die Beamten suchten demnach auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach dem Täter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(dpa)