Vodafone stoppt Abwärtstrend im Mobilfunk vorerst

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat seinen Kundenschwund im Mobilfunkgeschäft in Deutschland vorerst gestoppt, liegt aber noch weit hinter der Konkurrenz.

Wie aus am Montag publizierten Zahlen hervorgeht, legte die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden im Frühjahrsquartal um rund 24.000 zu. Im Jahresauftakt-Quartal war es noch ein Minus von 11.000 gewesen. Im Vergleich zu den Wettbewerbern ist das Wachstum aber gering. So hatte Telefónica Deutschland (O2) im Jahresauftakt-Quartal einen Zuwachs von 368.000 erzielt, die Zahl von O2 für den Zeitraum April bis Juni liegt noch nicht vor. Auch die Deutsche Telekom wuchs zuletzt stark.

Vodafone ist unter Druck, mit einem Sparkurs und Investitionen in bessere Netze will die Firma zurück in die Erfolgsspur und verlorene Marktanteile zurückgewinnen. Deutschland ist für den britischen Konzern der wichtigste Markt, 29 Prozent der Gesamtumsätze des global tätigen Konzerns werden hier erzielt.

