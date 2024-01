Mehrere Brände in Stuttgart - Kita beschädigt

Bei einem Brand in Stuttgart ist in der Silvesternacht eine Kindertagesstätte beschädigt worden.

Sie sei dadurch nicht mehr nutzbar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. In einem angrenzenden Unterstand brannten demnach mehrere Mülltonnen. Durch das Feuer seien Fensterscheiben der Kita geplatzt. Außerdem sei Rauch in das Gebäude gezogen. Die Bewohner der Wohnungen über der Kita kamen laut der Feuerwehr dank der Warnung eines Nachbarn rechtzeitig in Sicherheit, so dass niemand verletzt wurde.

Neben weiteren kleinen Bränden bereitete auch ein Dachstuhlbrand in Stuttgart den Einsatzkräften der Feuerwehr viel Arbeit. Das Löschen sei durch die Hanglage des Hauses erschwert gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei beiden Bränden blieben die Ursache sowie die Höhe des Sachschadens zunächst unklar.

(dpa)