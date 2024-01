Nach Hausbrand mit Millionenschaden: Feuerwerk als Ursache?

Nach dem Brand zweier Haushälften in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) mit Millionenschaden vermuten die Ermittler Silvesterfeuerwerk als Ursache.

Die Kripo hatte den Brandort untersucht und eine Brandstiftung ausgeschlossen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In der Silvesternacht stand zunächst die Kunststoffüberdachung einer Terrasse in Flammen, wie es hieß. Das Feuer griff dann auf die Haushälften über. Eine 80-Jährige und ein 82-Jähriger kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei andere Bewohner blieben unverletzt. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Die Stadt organisierte eine Unterkunft, da die Doppelhaushälften nicht mehr bewohnbar sind.

(dpa)