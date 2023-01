Polizeigewerkschaft fordert Böllerverbot

Nach Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht drängt der Polizeigewerkschafter Ralf Kusterer auf ein Verbot von Raketen und Knallkörpern.

"Man kommt an einem Böllerverbot nicht vorbei", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg am Montag. Er sehe momentan kein besseres Mittel gegen die angespannte Gesamtlage an Silvester. Zentral organisiertes Feuerwerk sei jedoch in Ordnung.

Nach Polizeiangaben wurden in Mannheim und Kehl sowohl Polizei- als auch Feuerwehrleute in der Nacht des Jahreswechsels gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen und verletzt. Man dürfe nun nicht zur Tagesordnung übergehen, betonte Kusterer.

(dpa)