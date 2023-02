Kinderpornografie: Mann muss für mehrere Jahre ins Gefängnis

Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen hat einen 33-Jährigen wegen Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Der Mann soll in zwei Fällen Missbrauchsdarstellungen von Kindern besessen und in sieben Fällen verbreitet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Urteil vom Mittwoch ist noch nicht rechtskräftig.

Bei einer Durchsuchung beim Angeklagten im Oktober 2021 wurden erstmals Beweismittel gefunden. Im Juni 2022 wurde bei einer weiteren Durchsuchung kinderpornografisches Material beschlagnahmt. Der Mann soll das Material über verschiedene Messengerdienste beschafft und getauscht haben.

(dpa)